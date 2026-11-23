<앵커>



대학수학능력시험을 앞두고 불거진 AI 부정행위라는 대혼란에도 무책임한 실언을 내놓고, 정작 중요할 때는 자취마저 감췄던 최교진 교육부 장관이 사퇴했습니다. 논란의 중심에 선 지 일주일 만입니다.



정성진 기자의 보도입니다.



<기자>



최교진 교육부 장관이 어제(22일) 오전 사의를 표명했습니다.



수능이 끝난 지 사흘만입니다.



최 전 장관은 입장문을 통해 수능을 목전에 두고 여러 변화로 수험생 등 국민의 불편을 초래했다며, 미리 준비하지 못했다는 비판에서 자유로울 수 없고 책임을 통감한다고 밝혔습니다.



최 전 장관의 사퇴는 AI 부정행위에 대한 부실 대응과 국회 실언 논란이 결정적이었습니다.



지난 15일 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 자백 이후, 최 전 장관은 다음 날 국회에서 교육부 수장으로서는 할 수 없는 무책임한 발언으로 논란의 중심에 섰습니다.



[박정훈/국민의힘 의원 (지난 16일, 국회 교육위) : (AI 부정행위) 100% 잡아낼 자신이 있어요?]



[최교진/당시 교육부 장관 (지난 16일, 국회 교육위) : 전 못할 거 같습니다. 제 나이가 있어서….]



교육부는 AI 부정행위 뒷북 대응으로 논란을 키웠습니다.



스마트 안경을 활용한 부정행위 차단에만 집중하다가, 초소형 카메라 등 다른 수법의 추가 대책을 수능 직전에야 부랴부랴 내놓았고, 시험 전날까지 개인 필기구 소지 규정을 변경하면서 수험생들의 혼란을 키웠습니다.



하지만 혼란에 책임을 져야 할 장관은 수능 당일까지 두문불출했습니다.



수능 관련 공식 브리핑은 차관이 대신 맡았고, 수능 당일 수험생 격려 행사조차 취소했습니다.



수능이 끝난 다음 날 모습을 드러낸 최 전 장관은 자진 사퇴에도 선을 그어 책임감이 없다는 비판을 받았습니다.



[최교진/당시 교육부 장관 (지난 20일) : 언제든지 임명해 주신 분이 사퇴하라고 하면 해야죠. 그런데 임기 있는 동안은 최선을 다 해야죠.]



교원단체와 수험생 단체, 정치권에서도 사퇴 촉구가 이어지면서 결국 논란의 중심에 선 지 일주일 만에 스스로 물러났습니다.



수능 부정행위 사후 조사부터 계속되는 대학별 고사 관리까지, 시급한 현안이 산적한 교육부는 장관 공백 속에 입시 혼란을 수습해야 하는 처지가 됐습니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 박태영)