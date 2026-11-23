1. '검은 월요일' 공포…'증시안정펀드' 즉시 가동



지난주 미국 증시 폭락으로 '검은 월요일' 공포가 커지자, 정부가 오늘(23일) 증시 개장을 앞두고 시장 안정을 위해 약 11조 원 규모의 증시안정펀드를 즉시 가동할 준비에 들어갔다고 밝혔습니다.



2. 최교진 교육장관 사퇴…청와대 후임 인선 착수



최교진 교육부 장관이 수능 부정행위 대책을 둘러싼 혼란에 책임을 지고 수능 사흘 만에 사퇴했습니다. 청와대는 즉각 후임 인선 작업에 착수했고, 이 대통령은 시험 부정을 막기 위한 법적 근거를 전면 정비하라고 지시했습니다.



3. 칩 중국 밀수에 "앨리스 황·캄보디아 범죄조직 얽혀"



엔비디아 AI 칩의 중국 밀수에 앨리스 황과 캄보디아 범죄조직 등이 얽혀 있다는 의혹이 제기됐습니다. 영국 파이낸셜타임스는 AI 칩의 상당수가 동남아를 거쳐 중국 암시장으로 흘러 들어간 것으로 추정된다고 밝혔습니다.



4. 한전, 개인정보 150만 건 유출…2차 피해 우려



한국전력에서 또 고객과 직원들 개인정보 150만 건이 유출됐습니다. 고객 이름은 물론이고 카드번호까지 포함돼 있어서, 2차 피해가 우려됩니다.