붕어빵의 계절이 돌아왔죠.



요즘 같은 물가에 붕어빵 4개 천 원이라니 어딘가요?



서울 종로와 동대문구 일대에서 붕어빵을 저렴하게 판매하는 노점들이 SNS를 타고 입소문이 나고 있는데요.



"서울에서 가장 싼 붕어빵집"으로 소개되면서 영상을 보고 일부러 찾아오는 손님들도 있다고 합니다.



요즘 붕어빵 1개에 1천 원을 받는 곳도 적지 않은 만큼 누리꾼들은 "아직도 이런 가격이 있느냐", "자원봉사 가격 아니냐"라며 놀랍다는 반응을 보였습니다.



하지만 저렴한 가격을 유지하는 상인들의 고민도 깊습니다.



한 상인은 "1천 원에 5개를 주다 밀가루와 팥, 가스비 등이 모두 올라 4개로 줄였다"라고 설명했는데요.



"붕어빵은 비싸면 손님들이 많이 사 먹지 않는다"며 이윤을 조금 덜 남기더라도 가격을 고수하고 있다고 전했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)