리트 만점자였던 고 이진우 씨에게 보험사기를 당할 뻔 했다고 주장하는 사람이 있네요?



한 온라인 커뮤니티에 지난 2017년 경기도 안산에서 고 이진우 씨로 추정되는 남성에게 자동차 보험사기를 당할 뻔했다는 글이 올라왔습니다.



작성자 A 씨는 한 남성이 자신의 차량에 일부러 부딪힌 뒤 "병원에 가지 않을 테니 5만 원만 달라" 요구했다고 주장했는데요.



현금을 건네기 직전, 같은 남성에게 피해를 봤다는 택시기사가 나타나 경찰을 부르겠다고 하자 남성이 무릎을 꿇고 사과했다고 전했습니다.



A 씨는 당시 확보한 메모와 신분증 사진도 공개하며 이름과 얼굴이 이 씨와 일치한다고 주장했는데요.



최근에는 이 씨의 개명 전 이름과 생년월일이 일치하는 인물이 고의 교통사고로 합의금을 뜯어낸 혐의로 실형을 선고받은 판결문도 공개가 됐지만, 해당 인물이 실제 이 씨와 동일인인지는 공식적으로 확인되지 않았습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)