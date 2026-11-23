이번 수능은 AI 부정행위 우려 때문에 그 어느 때보다 어수선했죠.



그런데 가슴 졸이던 수험생 부모들이 시험 진행 중 날아온 자녀의 문자 메시지를 받고 깜짝 놀랐다고요?



최근 온라인 커뮤니티에는 수능 당일 시험 보는 자녀에게서 메시지를 받았다는 부모들의 인증 글이 쏟아졌습니다.



한 부모는 "오전 10시 반, 수능 보는 아들에게 톡이 와 기절할 뻔했다"고 전했는데요.



알고 보니 아들이 시험 전 "사랑하는 부모님께"라는 장문의 메시지를 예약해둔 것이었습니다.



또 다른 수험생은 "엄마, 예약 메시지니까 놀라지 말고. 나 잘하고 올게. 항상 고마워"라는 문자를 남겼고요.



점심시간에 맞춰 "소고기뭇국 맛있어, 고마워"라며 도시락을 준비해준 부모에게 감사 인사를 전한 수험생도 있었습니다.



또 시험장에 들어가기 전 손편지를 남긴 수험생도 있었는데요.



편지에는 "19년 동안 잘 키워줘서 고맙다", "항상 지지하고 응원해줘서 고맙다"는 마음이 담겼습니다.



부모들은 "우리 아이가 언제 이렇게 컸나 싶다"며 감동을 전했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)