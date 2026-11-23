<앵커>



월요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 서울에서 내 집 마련하는 데 걸리는 시간이 줄어들었다는 조사가 나왔네요.



<기자>



국토부 조사로 단순 계산을 해보면 소득 한 푼도 안 쓰고 모아도 서울에서 내 집을 마련하는 데 약 12년이 걸리는데요.



지난 조사보다는 2년이 줄어들었습니다.



그런데 서울 집값은 계속 오른다는데 이게 줄었다니 좀 의아하시죠.



국토부가 지난주 내놓은 주거 실태조사인데요.



어떤 집에 어떻게 사는지 전국 6만 1천 가구에 물어본 결과입니다.



여기서 보는 게 PIR, 그러니까 집값이 1년 소득의 몇 배인지 따지는 지표인데요.



자기 집에 사는 가구들한테 그 집값이 얼마인지, 세금 떼고 식구들이 1년에 얼마 버는지 물어서, 각각 쭉 줄 세운 다음 한가운데 집값을 한가운데 소득으로 나눈 겁니다.



전월세 사는 분들은 이 계산에 안 들어가겠죠.



PIR은 낮을수록 소득에 비해 집값 부담이 덜하다는 뜻인데, 서울은 11.7배로 최근 5년 가운데 가장 낮습니다.



2022년에는 15배를 넘었고, 그 뒤로도 13배대였으니까, 이번에 확 내려온 거죠.



전국은 6.3배로 6년 정도 걸린다는 건데 지난 조사 그대로였고, 바로 옆 경기는 오히려 6.9배에서 7.5배로 올라 서울과 반대로 움직였습니다.



<앵커>



한 기자 설명대로면 수치상으로는 어쨌든 서울에서 집 사기가 좀 쉬워졌다는 거잖아요.



<기자>



그런데 이 수치 말고도 고려할 게 있습니다.



이번 조사한 집값은 지난해 6월 기준이라서요.



그 이후에 상승분은 빠져 있습니다.



지난해 6·27 대책이 나온 뒤로 한강벨트 집값이 크게 뛰었잖아요.



토지거래허가구역으로 묶일 수 있다는 걱정이 번진 영향이라는 분석입니다.



그런데 이번 조사에는 그보다 앞선 6월 중순 집값만 따진 거죠.



조사를 맡은 국토연구원은 PIR이 떨어진 이유로, 비교적 싼 연립·다세대 가격이 내려 한가운데 집값도 낮아졌다고 설명했는데요.



하지만 한국부동산원 통계로는 지난해 6월 서울 집값이 아파트든 연립·다세대든 1년 전보다 다 올라 있었습니다.



두 통계는 방식이 달라 그대로 비교하기는 어렵긴 합니다.



그럼 소득이 많이 늘었는지 다른 조사로 봤더니, 서울 가구 중간 소득은 1년 새 5% 정도 늘어서 PIR이 16% 가까이 떨어진 걸 다 설명하지는 못하는 거죠.



또 이렇게 숫자가 시세와 거꾸로 간 데는, 조사에 답한 가구 구성이 달라진 영향도 있을 수 있다는 분석이 나옵니다.



자기 집에 사는 서울 가구 가운데 집값이 6억 원 이하라고 답한 비중이 1년 새 35.5%에서 39.9%로 늘었는데, 지난 조사를 보면 서울 아파트는 가운데 값이 9억 5천만 원, 연립·다세대는 3억 원대로 차이가 크거든요.



예를 들어 답한 집 가운데 빌라가 많아지면, 어느 집값 하나 안 내려도 한가운데 값은 내려갈 수 있는 거죠.



게다가 PIR은 집값과 소득만 따지는 거라 대출이 얼마나 나오는지, 금리는 어떤지는 담기지 않는다는 지적도 나옵니다.



<앵커>



끝으로 혼자 사는 집주인이 늘고 있다는 통계도 나왔네요.



<기자>



이번에는 국가 데이터처 자료인데요.



지난해 11월 기준으로 해서 집 가진 가구 5곳 중 1곳이 1인 가구였는데 비중이 역대 최고였습니다.



집 있는 가구를 식구 수별로 나눠본 건데요.



10년 전만 해도 1인 가구 비중이 15%가 채 안 됐으니까, 그새 꽤 늘어난 거죠.



서울도 19.2%로 역대 최고였고요.



둘이 사는 2인 가구도 비중이 커지면서, 1인과 2인 가구를 합치면 55.6%, 집주인 절반을 넘었습니다.



일단 혼자 살거나 둘이 사는 가구가 많아진 영향으로 보는데요.



전체 1인 가구만 해도 824만 가구로 역대 가장 많은데, 이 가운데 집을 가진 비율도 셋 중 한 가구꼴까지 올라왔습니다.



그럼 혼자 사는 집주인, 어떤 분들이 늘었을까요?



일찍 내 집 마련에 성공한 젊은 직장인부터 떠오르실 텐데, 1인 가구에는 배우자를 먼저 떠나보내고 혼자 지내는 어르신도 있죠.



나이별로 봐 볼까요?



집을 가진 1인 가구가 1년 새 13만 7천 가구 늘었는데, 이 가운데 60세 이상이 10만 5천 가구로, 늘어난 부분의 4분의 3을 넘습니다.



30대는 3천 가구 느는 데 그쳤고요.



한 가구가 여러 가구로 쪼개지는 가구 분화에, 고령화까지 맞물리면서 혼자 사는 어르신이 늘어난 영향이라는 해석입니다.