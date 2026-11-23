길 알려줬더니 '순금' 보답?



한 시민이 공항에서 중국인 학생들에게 길을 안내해줬는데, 고맙다며 순금을 선물로 받았다는 사연이 화제입니다.



최근 SNS에 '인천공항에서 만난 중국 학생들이 서울역 가는 길을 몰라서 안내해 줬더니 가지고 있던 굿즈를 떼서 줬다'는 글이 올라왔습니다.



함께 올라온 사진에는 라부부 캐릭터 모양의 황금색 키링이 담겼는데요.



글쓴이는 '다른 나라 사람들이 공항 철도를 처음 타려면 쉽지 않겠다는 생각에 길을 알려줬을 뿐'이라며 '별 것 아닌 일인데도 고마워하는 마음이 정말 소중한 것 같다'고 적었습니다.



그런데 평범한 기념품인 줄 알았던 그 키링의 정체, 뜻밖에도 순금이었습니다.



글쓴이는 '그냥 고맙다고 주는 기념품인 줄 알고 받았다'며 '혹시 아시는 분을 통해 연결된다면 꼭 식사라도 대접하고 싶다'고 덧붙였습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 '길을 알려준 사람도, 가방에 달린 장식을 떼어준 학생들도 마음이 예쁘다', '꼭 연락이 닿으면 좋겠다'는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 스레드 hwi_yeol_park)