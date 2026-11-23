김치 샌드위치가 일본풍?



여러분 11월 22일, 어제가 김치의 날이었습니다.



그런데 네덜란드 반 고흐 미술관 안에 있는 식당에서 우리 김치 요리가 마치 일본 음식처럼 판매되는 일이 있었는데요.



항의 끝에 결국 메뉴에서 빠졌다고 합니다.



앞서 이 식당은 김치 샌드위치를 판매하면서 메뉴판 안내문에 '고흐의 예술 세계에 영향을 준 네덜란드, 프랑스, 일본에서 영감을 받았다'며 '최고급 네덜란드산 식재료를 사용해 정통 프랑스 요리에 일본풍을 더했다'고 소개해 논란을 빚었습니다.



이후 누리꾼들은 꾸준히 항의를 했는데요.



'김치의 날'인 어제, 서경덕 성신여대 교수가 SNS를 통해 '최근 미술관을 방문한 관광객이 메뉴판에서 김치 샌드위치가 일본식 우유식빵으로 바뀌었다는 연락을 해줬다'고 전했습니다.



서 교수는 '아직 유럽에서 유사한 일들이 많이 벌어지고 있어 우려스럽다'며 '김치 종주국으로서 세계 곳곳에 남아있는 오류를 시정해 나가야 할 것'이라고 덧붙였습니다.



(화면출처 : 서경덕 교수 SNS)