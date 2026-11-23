중고거래 플랫폼에서 웃돈.



다름 아니라, 리트 만점자 고 이진우 씨가 쓴 책 이야기입니다.



그가 숨진 뒤 이 씨의 저서가 중고거래 플랫폼에서 폭락은커녕 웃돈 거래까지 빚어지고 있습니다.



왜인지는 기사로 함께 살펴보시죠.



리트 만점으로 주목을 받은 이 씨는 지난 9월, 자신의 공부법을 책으로 담아서 출간했습니다.



이 씨에 대한 의혹은 여전히 해소되지 않은 상황에서 "AI 시대를 열었다"며 이 씨 행적에 서사를 부여하는 사람이 많아졌고, 그 책을 소장템으로 여기는 사람도 생겼습니다.



판매 중지 소식이 전해진 뒤, 온라인에서는 '가격 오를 일만 남았다'는 여론까지 형성됐습니다.



실제로 중고거래 플랫폼에서 정가 2만 2천 원 책이 웃돈이 붙어 10만 원이라는 높은 가격으로 올라오기도 했습니다.



이에 일부 누리꾼들은 '소장해도 가치가 없을 것이다', '업자들이 작업하는 것' 등의 비판적인 의견을 보였습니다.



(화면출처 : 당근마켓·교보문고, 기사출처 : 조선일보)