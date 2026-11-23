먼저 이번 주 뉴욕 증시 주요 일정부터 살펴보겠습니다.



이번 주 뉴욕증시는 AI 서버 업체 델 테크놀로지스의 실적 발표와 연준이 가장 중시하는 물가지표인 10월 개인 소비지출 가격지수 그리고 미국의 3분기 경제성장률 잠정치에 주목하고 있습니다.



주 후반에는 추수감사절 연휴로 거래 일정이 단축됩니다.



이번 주 뉴욕 증시는 추수감사절 연휴로 정상 거래일이 사흘에 그치는 만큼 거래량 감소 속에 주가 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.



23일에는 미국의 11월 제조업과 서비스업 구매관리자 지수 예비치가 발표됩니다.



경기 확장세와 물가 압력을 가늠할 수 있는 지표입니다.



24일에는 미국의 11월 소비자신뢰지수가 공개되고 25일에는 10월 내구제 수주와 연준의 경기 평가 보고서인 베이지북도 공개됩니다.



26일에는 추수감사절을 맞아 뉴욕 증시가 휴장하고 27일 블랙플라이데이에는 오후 1시에 조기 폐장합니다.



다음은 미 선물시장을 살펴보겠습니다.



미 주가지수 선물시장은 이번 주 GDP와 개인 소비지출 물가지수 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 연준의 추가 금리 인상 가능성을 주시하고 있습니다.



여기에 델 테크놀로지스의 실적 발표를 통해 AI 인프라 투자 수요가 확인될 예정인 만큼 대형 기술주를 중심으로 투자 심리 변화가 예상됩니다.



미 주가지수 선물은 하락세로 마감했습니다.



다우 선물은 780포인트 넘게 빠지면서 4만 9000선을 반납했고 나스닥-100선물 가장 큰 폭으로 하락했습니다.



1300포인트 넘게 약세를 보이면서 2만 6000선을 밑돌았습니다.



S&P500 선물도 230포인트 빠지면서 700선을 반납했고요.



러셀 2000 선물도 약세를 보이면서 2600선을 밑돌았습니다.



미국 10년 국채금리는 이번 주 주요 물가와 경제 성장률 지표 발표를 앞두고 연준의 향후 금리 격려에 대한 경계감이 이어지고 있습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 4.949%에서 움직였습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



원유 선물은 배럴당 83달러 선을 기록했고 옥수수 선물은 미국의 수출 실적 부진과 투기적 매도세 확대가 가격에 부담으로 작용하는 가운데, 이번 주 발표될 수출 검사량에 관심이 쏠리고 있습니다.



미 주식 선물 주요 종목별 등락률을 살펴보면 특히 이번 주 델의 실적 발표를 통해 AI 인프라 투자 수요가 확인될 경우 엔비디아을 비롯한 반도체와 대형 기술주의 투자 심리에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.



엔비디아 선물은 12%, 테슬라 선물은 7% 넘게 하락했습니다.