▲ 스콧 베선트 미국 재무장관

스콧 베선트 미국 재무장관이 엔비디아 칩의 중국 밀반입 의혹과 관련해, 핵심은 회사의 규정 준수 체계이며 젠슨 황 전 최고경영자의 개인사와는 구분해야 한다고 밝혔습니다.베선트 장관은 현지 시간 22일 미 CBS 방송에 출연해 "그 회사에서 누가 규정 준수 업무를 책임지고 있었는지 확인해야 한다"며 사태의 핵심이 엔비디아 내부 의사 결정 시스템에 있음을 주장했습니다.베선트 장관은 젠슨 황이 앨리스 황의 간첩 의혹을 알고도 관계를 이어 왔다는 주장에 대해 "그는 몰랐을 것"이라며 "일종의 유언비어"라고 말했습니다.또 거래에는 반드시 기록이 남는다며, 엔비디아가 수출 통제 지침을 지켰는지와 책임 소재를 가려야 한다고 강조했습니다.앞서 베선트 장관은 엔비디아에 수출 통제 준수 여부를 입증할 자료를 열흘 안에 내라고 요구한 바 있습니다.차기 CEO를 외부에서 찾아야 한다는 자신의 발언이 젠슨 황의 복귀를 촉구한 트럼프 대통령과 엇갈린다는 지적에는 "젠슨 황도 이젠 (엔비디아의) 외부인"이라고 답했습니다.엔비디아에 대해선 "여전히 막대한 수익을 내고 있고, 칩 수요는 거의 무한대에 가깝다"고 평가했습니다.최근 미국 증시의 급락에 대해서는 AI 인프라 확대에 제동을 거는 민주당의 기조와 연방준비제도의 매파적 발언 등이 겹친 결과라고 진단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)