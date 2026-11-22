▲ 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자

미국의 수출 통제를 피해 엔비디아의 AI 칩을 중국으로 들여온 거래망에, 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자와 연인 관계로 알려진 중국인 사업가 앨리스 황이 연루됐다는 의혹이 제기됐습니다.영국 파이낸셜타임스는 복수의 관계자를 인터뷰하고 기업 등기 자료를 분석한 결과, 동남아시아를 경유한 엔비디아 칩 밀수 과정이 드러났다고 보도했습니다.매체에 따르면 앨리스 황은 칩을 사들인 싱가포르 업체 '메가스피드'의 대외 대표를 맡았고, 이 업체의 말레이시아 자회사가 1년 동안 수입한 물품은 신고액 기준 46억 달러, 우리 돈 6조 원이 넘습니다.이 칩 상당수는 동남아를 거쳐 중국 암시장으로 흘러가 원래 가격의 몇 배에 팔린 것으로 전해졌습니다.또 칩을 중국으로 들이는 과정에는 미국이 온라인 사기와 돈세탁 혐의로 제재한 캄보디아 프린스그룹의 '2인자'로 지목된 인물도 관여했다고 파이낸셜타임스는 전했습니다.엔비디아는 지난해 메가스피드 등을 거래 제한 명단에 올렸다고 밝혔고, 프린스그룹은 "불법 네트워크는 없다"며 의혹을 부인했습니다.