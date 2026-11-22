▲ 공기총 사격 연습을 한 비닐하우스

강원 평창에서 공기총 사격 연습을 하다가 지나가던 주민을 맞혀 숨지게 한 60대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.평창경찰서는 공기총을 발사해 행인을 숨지게 한 A(68)씨에 대해 중과실치사 혐의를 적용, 춘천지방공소청 영월지청에 구속영장을 신청했다고 22일 밝혔습니다.A씨는 지난 21일 오전 11시 4분쯤 평창군 방림면에서 공기총 사격 연습을 하던 중 인근을 지나던 마을 주민 B(68)씨를 맞혀 숨지게 한 혐의를 받습니다.B씨는 사고 직후 의식이 있는 상태로 병원에 옮겨져 치료받았으나 끝내 숨졌습니다.조사 결과 A씨는 비닐하우스 안에 임시 과녁을 세워놓고 열린 출입문을 통해 공기총을 발사하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.경기도에 거주하는 A씨는 지난 19일부터 친인척 집에 머물렀으며, 마을 주민 B씨와는 서로 모르는 사이였던 것으로 전해졌습니다.경찰은 총포 소지 허가증이 없는 A씨가 총기를 소지하게 된 이유와 사건 경위를 조사하고 있습니다.(사진=평창소방서 제공, 연합뉴스)