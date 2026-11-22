▲ 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 폐막 회의 모습

튀르키예에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 최종 합의문을 채택하지 못한 채 막을 내렸습니다.로이터 등에 따르면 의장을 맡은 무라트 쿠룸 튀르키예 환경장관은 현지 시간 22일 폐막 회의에서 "합의문에 반대하는 국가들이 있었다"며 "결정문이 채택되지 않았다"고 밝혔습니다.최대 쟁점은 화석연료였습니다.초기 초안에 담겼던 '화석연료의 단계적 퇴출' 문구가 사우디아라비아 등 산유국의 반대로 빠지자, 유럽연합 등이 최종안에 반대하면서 합의가 무산됐습니다.이번 총회는 당초 폐막 예정일인 20일을 이틀이나 넘겨 협상을 이어갔지만, 끝내 합의에 이르지 못했습니다.기후총회에서 공식 합의문 채택이 무산된 건 2009년 덴마크 코펜하겐 총회 이후 17년 만입니다.파리협정 등 기존 합의에 따른 각국의 의무는 유지되지만, 국제사회의 기후변화 대응 동력이 약해질 수 있다는 우려가 나옵니다.(사진= AP, 연합뉴스)