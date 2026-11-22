▲ 박채은

박채은(서울일반)과 양호준(의정부시청)이 026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 2차 대회 혼성계주에서 금메달을 차지했습니다.박채은과 양호준이 호흡을 맞춘 한국은 22일 일본 오비히로의 메이지 홋카이도 도카치 오벌에서 열린 대회 혼성계주 결승에서 3분 17초 02로 우승했습니다.폴란드가 0.19초 뒤진 3분 17초 21로 은메달을 땄고, 중국은 3분 17초 22로 동메달을 차지했습니다.이로써 중국 베이징에서 열린 1차 대회를 메달 없이 마친 한국은 2차 대회 마지막 종목에서 시즌 첫 월드컵 메달을 금메달로 장식했습니다.남녀 선수가 번갈아 가면서 6바퀴를 도는 스피드 스케이팅 혼성계주에서 레이스 중반 4위로 밀렸던 한국은 마지막 바퀴에 들어설 때 3위로 올라섰고, 마지막 한 바퀴를 25초 89에 돌며 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.앞서 열린 남녀 500ｍ 디비전A 2차 레이스에선 김민선이 여자부 8위(38초 09), 구경민이 남자부 14위(35초 00)에 올랐습니다.남녀 팀추월 대표팀은 디비전B에서 각각 2위를 차지했습니다.(사진=연합뉴스)