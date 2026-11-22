▲ 한국전력

한국전력에서 직원에 이어 이용 고객 등 152만여명의 개인정보가 대거 유출되는 사고가 발생했습니다.한전은 고객 서비스 플랫폼 '한전ON' 이용자 65만 487명과 구매·공사·용역 등 조달업무를 수행하는 전자조달시스템(SRM) 이용자 86만 9,761명의 개인정보가 유출됐다고 오늘(22일) 밝혔습니다.한전ON의 경우 전기사용 고객의 고객번호, 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금 및 청구정보 등 총 12개 항목이 유출됐습니다.한전ON의 전체 이용자는 920만 명으로 7.1%에 해당하는 고객 정보가 유출된 것입니다.전자조달시스템은 기업 대표자 성명, 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사주소 4개 항목이 유출된 인원이 42만 6,827명이며 한전 직원과 기업 직원 44만 2,934명의 성명과 소속, 사번, 휴대전화 번호, 이메일, 회사 전화번호 등 6개 항목이 유출된 것으로 보입니다.이는 전자조달시스템 이용자 전원으로, 한전 관계자는 현재 개개인의 정확한 유출 범위를 확정짓기 어려워 전원의 정보가 유출된 것으로 간주하고 조처에 나섰다고 설명했습니다.한전은 지난 20일 상황을 인지한 뒤 외부 IP 접속을 중단하고 해당 서비스를 중단했다고 설명했습니다.개인정보 유출이 확인된 고객에게 유출 사실을 안내하고 피해를 접수할 수 있는 전용 창구도 운영하고 있습니다.현재 비상대책 종합상황실도 가동 중입니다.유출 사실은 개인정보보호위원회에 신고했으며 국가정보원, 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 전문가 등과 접속 경로 및 공격 방식에 대한 조사에 나섰습니다.경찰에도 수사를 의뢰할 예정입니다.한전은 "최근 인공지능(AI) 등 첨단기술을 악용한 사이버 공격 수법이 지능화·고도화되는 등 보안 환경이 빠르게 변화하는 가운데 외부 공격자가 두 시스템에 불법적으로 침입해 정보를 탈취한 것으로 추정된다"고 설명했습니다.이어 "정보 유출에 따른 고객 불안을 해소하고 2차 피해 예방 조치를 강화하기 위해 관련 내용을 정부·금융당국과 공유하고 이상거래 탐지 등 모니터링 강화를 요청할 계획"이라며 "고객에게 피해가 발생하는 경우 관련 법령에 따른 구제 절차를 성실하게 이행하겠다"고 했습니다.한전은 지난달에도 직원과 퇴직자, 협력사 직원 등 총 3만 5,528명의 이름과 전화번호 등이 유출된 사실을 확인했으며 수사 의뢰 등 후속조치에 나섰다고 밝힌 바 있습니다.김동철 한전 사장은 지난달 국회 국정감사에서 "사고가 재발하지 않도록 정보보안업무 전반에 걸쳐 근본적인 혁신을 추진하겠다"며 사과했지만 한 달 만에 추가 사고가 발생했습니다.김 사장은 이날 "이번 사고를 엄중하게 받아들이고 있으며, 국민들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "유출 원인을 철저히 규명하고 정보보안체계를 근본적으로 개선해 국민이 안심하고 전력 서비스를 이용할 수 있도록 개인정보 보호 방안 마련에 최선을 다하겠다"고 사과했습니다.최근 금융과 대학, 공공기관 등에서 개인정보 유출 사건이 잇따라 발생하는 가운데 한전의 유출 피해는 규모가 적지 않습니다.중소기업중앙회는 지난 18일 노란우산 고객정보 36만여 건이 유출됐다고 밝혔고, 금융권에서는 지난 9월 30일부터 이달 3일까지 37개사에서 약 47만 3천 건의 정보가 유출된 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)