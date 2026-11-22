절기 소설인 오늘(22일) 때 이른 겨울 추위에 또다시 올가을 최저 기온을 경신했습니다.



이렇게 북서쪽에서 영하 30도 안팎의 강한 한기가 내려오기 때문인데요.



오늘 아침 서울의 기온 영하 5.8도까지 뚝 떨어졌고 낮에도 기온이 크게 오르지 못했습니다.



내일은 잠시 영상권을 회복하겠지만 모레 아침에는 다시 영하의 추위가 찾아오겠습니다.



따뜻한 옷차림 해주셔야겠습니다.



내일 전국에 비가 내리겠습니다.



오전에 중부지방부터 비가 시작돼 오후가 되면 전국으로 확대되겠습니다.



예상되는 강수량 적게는 5에서 30mm고요.



강원 내륙과 산지에는 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳이 있을 텐데 특히 강원 북부 내륙 지역에는 최고 8cm의 많은 눈이 내려 쌓이겠습니다.



일부 수도권과 동쪽 지역을 중심으로 건조특보가 내려져 있습니다.



특보는 내일 비나 눈이 내리면서 해제될 가능성이 있습니다.



내일 아침 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 기온 1도, 대구가 영하 1도에서 출발하고요, 낮 기온은 서울 10도, 대구가 13도 예상되고 바람이 불어 들면서 체감하는 온도는 기온보다 다소 낮겠습니다.



중부 지방의 비는 내일 밤이 되면 대부분 그치겠고요, 남부 지방은 모레 새벽까지 이어지겠습니다.



주 후반으로 가면서 기온은 오름세를 보이겠습니다.



(안수진 기상예보사)