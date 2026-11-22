LPGA 투어 시즌 최종전에서 김아림 선수가 사흘 연속 선두를 달렸습니다.



여자 골프 사상 최고액인 우승 상금 400만 달러 획득에 한 걸음 다가섰습니다.



김아림은 첫 홀에서 보기를 범했지만, 명품 아이언샷을 앞세워 다시 치고 나갔습니다.



3번 홀에서 두 번째 샷을 홀 바로 옆에 붙여 버디를 잡았고, 7번 홀에서는 116m 거리에서 날린 샷이 자석처럼 홀 옆에 달라붙어 다시 한 타를 줄였습니다.



퍼트도 빛났습니다.



12번 홀 그린 밖 프린지에서 친 버디 퍼트가 그림처럼 휘어서 홀 속으로 빨려 들어갔고, 13번 홀에서는 7m 거리에서 친 공이 연속 버디로 이어졌습니다.



17번 홀에서는 절묘한 벙커샷도 선보인 김아림은 오늘 3타를 줄여 합계 18언더파를 기록했습니다.



대회 3연패를 노리는 태국 티띠꾼과 일본 요시다에 1타 앞서 사흘 연속 선두를 달린 김아림은, LPGA 통산 4승과 이번 대회 우승 상금 400만 달러, 약 54억 원에 도전합니다.



(영상편집 : 김종태)