<앵커>



프로배구 현대건설이 흥국생명을 꺾고 개막 4연패 후 첫 연승을 달렸습니다. 베테랑 배유나를 앞세워 14개의 블로킹을 성공시키며 상대 공격을 꽁꽁 묶었습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



양효진의 은퇴로 높이가 낮아진 현대건설이 모처럼 네트 앞에 철옹성을 쌓았습니다.



베테랑 배유나가 흥국생명 주포 킨델란의 공격을 막아낸 걸 시작으로, 1세트에만 혼자 4개의 블로킹을 잡아 상대 공격을 꽁꽁 묶었습니다.



2세트에는 김희진과 메가가 5개의 블로킹을 합작하며 두 세트를 내리 따냈습니다.



팽팽했던 3세트 막판에는 집중력에서 앞섰습니다.



21대 20으로 뒤진 상황에서, 길게 올라온 리시브를 김다인이 재치 있는 2단 공격으로 연결해 동점을 만들었고, 배유나가 또 한 번 결정적인 블로킹으로 승부를 뒤집었습니다.



듀스까지 이어진 접전 상황에선 메가가 서브 에이스 포함 4점을 몰아치고, 조던이 강력한 스파이크로 승부에 마침표를 찍었습니다.



상대보다 두 배 많은 14개의 블로킹을 기록한 현대건설은 3대 0 완승을 거두고 4연패 뒤 시즌 첫 연승의 신바람을 냈고, 3세트에서만 7개의 서브 범실을 저지른 흥국생명은 4연패의 늪에 빠졌습니다.



남자부에서는 에이스 리누스의 41득점 활약을 앞세운 KB손해보험이 풀세트 접전 끝에 우리카드를 꺾고 6경기 만에 시즌 첫 승의 감격을 누렸습니다.



(영상편집 : 김종태)