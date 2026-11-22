<앵커>



오래된 실손보험 갖고 계신 분들, 다음 주부터 새로운 5세대 상품으로 갈아타면 보험료를 당분간 반값으로 해주는 제도가 시행됩니다.



어떤 분들에게 유리한지 유수환 기자가 자세히 전해드립니다.



<기자>



17년 전 1세대 실손보험에 가입한 70대 여성 김 모 씨.



병원비의 5%만 본인이 부담하면서, 치료비 걱정을 덜어왔습니다.



[김모 씨/1세대 실손보험 가입자 : 쓸개 뗐을 때도 로봇 수술을 했어요. 1천만 원 돈인데, (나는) 5%만 내면 되니까, 편하게 했어요.]



정부는 다음 주부터 이런 초기 가입자들이 최근 출시한 5세대로 갈아타면 보험료를 3년간 절반으로 깎아준다고 홍보 중입니다.



현재 월 25만 원을 보험료로 내고 있는 김 씨에겐 두 가지 방법이 있습니다.



첫 번째는 기존 보험을 유지하면서 일부 조항만 포기하는 겁니다.



도수 치료나 비급여 MRI 보장을 빼고, 치료비 20%를 직접 부담하겠다고 하면 보험료는 3분의 1이 줄어서 월 15만 원대가 됩니다.



다만 자기 부담률이 높아져 1천만 원 치료비가 나오면, 본인 부담이 기존 50만 원에서 200만 원까지 올라갑니다.



아예 신형 5세대로 갈아타면 3년 반값 할인이 더해져서 2만 5천 원 대까지 내려갑니다.



대신 암 같은 중증질환이 아닌 경우에 부담률이 크게 올라가서, 비급여 치료비가 1천만 원이 나오면 5백만 원까지 본인이 부담할 수 있습니다.



[A 씨/보험설계사 : 병원 많이 안 가시는 분들은 갈아타는 게 유리하고, 계속 다니시는 분들은 그래도 1세대가 낫죠.]



1천6백만 명으로 추산되는 1, 2세대 실손보험 가입자 중에 5세대로 바꾼 사람은 약 3만 명 정도입니다.



[최철/숙명여대 소비자경제학과 교수 : 나이가 고령이고, 질환이 좀 있고 그렇다고 하면 병원 이용을 많이 할 가능성이 큰데, 5세대로 전환하면 실질적으로 병원 치료가 더 부담이 될 수도….]



본인이 병원을 얼마나 가는지, 어느 정도 보험료가 적당한지 종합적으로 고려해 결정해야 합니다.



(영상취재 : 이무진·김학모, 영상편집 : 최혜란)