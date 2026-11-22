<앵커>



최근 헬스장 업계에 찬 바람이 불고 있습니다. "코로나 때보다 더 심각하다"는 아우성이 나올 정도입니다.



김민정 기자가 취재했습니다.



<기자>



30년째 헬스장 업계에서 일해 온 이규배 씨, 서울에서 3년 가까이 운영하던 330제곱미터 규모 헬스장이 올 들어 극심한 경영난에 빠졌습니다.



[이규배/FM피트니스 금호점 관장 : (몇 달 사이) 매출이 50프로 마이너스, 30프로 마이너스 그리고 또 50프로 마이너스….]



헬스장만 해선 안 될 처지가 됐습니다.



[이규배/FM피트니스 금호점 관장 : 투잡 쓰리잡, N잡을 하면서, 배달 쪽도 하고 뭐 일당도 뛰고….]



20년 경력의 강현구 씨도 불황을 피하지 못했습니다.



[강현구/지엘핏 쌍문본점 관장 : 벌어서 임대료라든지 관리비, 그다음에 직원분들 급여해서 나가고 나면 저는 진짜 지금 1원 한 푼도 못 가져가고 있는….]



고금리, 더딘 소비 회복으로 소비자들의 지갑이 좀처럼 열리지 않는 데다 위고비, 마운자로 같은 비만치료제의 인기까지, 헬스장 업계에 악재가 겹쳤습니다.



[이규배/FM피트니스 금호점 관장 : (해외에서 마운자로의) 휴대 반입을 허용한다는 그런 기사를 봤습니다. 저희들 입장에서는 너무나 힘든 상황인 거죠.]



러닝 크루 문화 확산도 큰 타격이 됐습니다.



[강현구/지엘핏 쌍문본점 관장 : PT를 지출하는 비용이 이제 너무 아까우니까 대체재를 찾으시다가 러닝을 찾게 되시는 거고.]



헬스장 관장들 대표 커뮤니티에 사업장을 내놓겠다는 글이 이달 들어서만 90건 넘게 쏟아지는 상황.



실제 올 들어 10월까지 헬스장 신규 개업 건수는 1,027건으로 지난해 같은 기간보다 25% 줄었고, 폐업은 500곳에서 710곳으로 늘었습니다.



이미 지난해 1년 동안 폐업 건수 649곳을 넘어선 겁니다.



헬스장 '줄폐업'이 현실화하면, 회원권 '먹튀 사태' 같은 소비자 피해로 돌아올 수 있다는 우려마저 나오고 있습니다.



(영상취재 : 전경배·김흥기·주용진, 영상편집 : 김종태)