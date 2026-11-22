<앵커>



요즘 예비부부가 하객인 것처럼 모르는 사람의 결혼식장을 둘러보고 음식도 먹어보는, 이른바 '암행 투어'가 많습니다. 이런 사람들 때문에 '축의금 봉투 투시 기계'까지 등장했습니다. 이 촌극 뒤엔 웨딩 업계의 고질적인 관행이 자리 잡고 있습니다.



이세현 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



예식장에 하객인 척 참석해 식장을 둘러보고 음식도 먹어보는, 이른바 '웨딩홀 암행투어'.



SNS엔 '암행투어 10차례나 해봤다'거나 '2만 원만 내고 밥 먹었다' 등 관련 글도 많습니다.



빈 봉투를 내고 식권만 받아 가는 사람도 있다 보니, 이런 가짜 하객을 막겠다며 '봉투 투시 기계'까지 등장했습니다.



타인의 결혼식에 허락도 없이 견학처럼 참석하는 건 무례하다는 비판이 나옵니다.



[왕혜정·천형영/경기 부천시 : 나도 모르는 타인이 내 자리를 축하해주려고 온 게 아닌 그 사람의 목적과 이익을 달성하려고 오는 거면 조금 소름 끼칠 것 같긴 해요.]



하지만 이런 지적에도 예비부부들이 암행투어에 나서는 이유는 비싼 예식비용에도 사전에 제대로 된 정보 얻기 힘든 예식장 문화 때문입니다.



[축의대 업체 대표 : (결혼식장) 예약하기 전에는 사실 시식하기가 참 어려워요.]



웨딩 업체들이 몰려있는 서울 강남입니다.



저희 취재진들이 예비부부로 위장해서 직접 웨딩 상담을 한 번 받아보겠습니다.



취재진이 묻지도 않았는데 웨딩 플래너가 대뜸 암행투어 방법부터 설명합니다.



[웨딩 플래너 : 암행투어 얘기가 많잖아요. 그래도 어느 정도 격식 차린 자세로 옷을 입고 와주시면. 특히 (A식장)이나 (B식장)은 조금 제재가 있는 편….]



결혼식장 사전 시식 등은 어렵고 당일 예약을 해야 할인이 된다는 설명도 나옵니다.



[웨딩 플래너 : 견적은 이렇게 되지만 여기는 당일 현장 계약 (할인)이 되게 커요.]



결국 암행투어를 줄이려면 소비자원이 운영하는 공인 가격 사이트에 웨딩홀 실사용 후기 등 보다 구체적인 정보를 올릴 수 있게 하는 방안이 필요하다는 지적이 나옵니다.



[이은희/인하대 소비자학과 교수 : 객관적이고 정확한 정보를 소비자들이 많이 이용할 수 있게끔 유인하는 책으로 기프티콘이라든가 이런 거를 예산 잡아서….]



또 전문가들은 계약 이후 추가 상품을 권유하고 할인 등을 내세워 즉시 결정을 요구하는 예식 서비스도 바뀌어야 한다고 조언합니다.



(영상취재 : 하륭·이상학, 영상편집 : 최혜영, 화면제공 : 메리쥬빌레)