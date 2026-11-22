<앵커>



매서운 추위의 시작과 함께, 강원 지역 스키장들이 나란히 문을 열었습니다.



인파로 북적이는 개장 첫날 모습을 조재근 기자가 담았습니다.



<기자>



아침 기온이 영하 13도까지 떨어진 평창의 한 스키장.



하얗게 눈이 덮인 슬로프 위로 스키어와 스노보더들이 신나게 질주합니다.



8개월 만에 다시 타는 스키지만 녹슬지 않은 실력으로 설원을 가릅니다.



[홍승걸/서울 구로구 : 지금 도파민도 막 팡팡 터지고…되게 가속이 되다 보니까 되게 빠른 속도를 느낄 수 있어서 거기서 오는 또 재미있음이 있는 것 같습니다.]



낮에도 기온이 영하에 머물자, 제설기는 쉴 새 없이 눈을 만들어 냅니다.



슬로프를 더 열기 위해서입니다.



눈썰매장에선 아이들이 아빠와 함께 튜브를 타며 춥지만, 즐거운 겨울을 체험합니다.



개장한 지 이제 3시간 정도 지났는데 벌써 1천6백 명 넘게 찾아와 스키와 보드를 즐기고 있습니다.



이 스키장을 포함해 강원 지역 2곳이 오늘(22일) 문을 열었고, 첫날에만 3천3백여 명이 찾았습니다.



[원태연/경기 고양시 : 추울 줄 알고 저희 많이 껴입고 왔는데 생각보다 햇볕도 따뜻하고 기다린 만큼 눈도 너무 좋고 타기에 조금 덥긴 한데 아주 딱 좋은 온도 같아서 (만족스럽습니다.)]



하지만 스키장들의 고민은 깊습니다.



기후 변화로 스키장마다 개장은 늦어지고 폐장은 빨라지면서 영업 일수가 감소하고 있습니다.



[박상범/○○스키장 스포츠사업팀 책임 : 운영 시간을 기존의 9시에 8시 30분으로 30분 앞당겨서 운영해서 보다 좋은 설질에서 스키장을 이용하실 수 있도록….]



본격적인 추위가 시작되면서 당분간 전국 대부분 지역의 아침 기온은 영하권에 머물고, 일교차도 크겠습니다.



내일은 전국에 비나 눈이 내리겠고, 목요일인 26일부터 기온이 올라 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.



{영상취재 : 김대철)