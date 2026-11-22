<앵커>



한국전력에서 또 개인정보 유출 사고가 났습니다. 직원에 이어 이번엔 고객의 개인정보 150만 건이 유출됐습니다. 이번에 유출된 정보엔 고객 이름은 물론이고 카드사, 카드번호까지 포함돼 있어서, 2차 피해를 특히 주의해야 합니다.



보도에 박세용 기자입니다.



<기자>



한국전력에서 정보가 털린 곳은 두 곳입니다.



온라인에서 전기요금을 조회하고 내는 '한전ON', 그리고 물품을 구매하고 공사 계약을 맺는 전자조달 시스템입니다.



한전ON에선 고객 65만여 명의 정보가 빠져나갔습니다.



이름과 주민등록번호, 전화번호, 여기에 주소에 은행 계좌번호까지, 모두 12개 항목입니다.



특히 카드사와 카드번호, 카드 명의자까지 한꺼번에 유출돼 2차 피해가 우려되는 상황입니다.



해킹된 정보에는 주민번호와 전화번호가 있기 때문에 카드사를 사칭해 신용카드 유효기간이나 CVC 같은 나머지 결제 정보를 빼내는 맞춤형 피싱에 악용될 수 있습니다.



한전은 지난 20일 해킹 사실을 확인하고 외부 접속을 차단했다고 밝혔습니다.



[한국전력 관계자 : 2차 피해를 예방하기 위한 조치를 강화하기 위해 관련 내용을 정부 및 금융 당국과 공유하고 이상 거래 탐지 등 모니터링 강화를 요청할 계획입니다.]



한전 전자조달시스템에선 기업 대표자 42만여 명의 이름과 주민번호가 유출됐고, 이와 별도로 한전 직원 등 44만여 명의 이름과 소속, 사번 정보도 털렸습니다.



한전은 지난달 국정감사에서도 협력사 직원 등 3만 5천여 명의 정보 유출이 확인된 데 이어, 직원 얼굴의 인증 정보와 CCTV 비밀번호가 새어나간 사실이 드러나기도 했습니다.



한전은 지난달 국감에서 정보보안 업무 전반에 근본적인 혁신을 추진하겠다고 밝힌 지 한 달 만에 다시 한번 허술한 보안 체계에 대한 비판을 피할 수 없게 됐습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 박태영)