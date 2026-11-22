<앵커>



'검은 월요일'에 대한 우려가 번지자, 긴급회의를 연 정부는, '증시안정펀드' 즉시 가동을 준비하겠다고 조금 전 발표했습니다. 이 펀드가 실제 집행되면, 지난 2008년 금융위기 이후 18년 만의 일입니다. 공매도 제한은 이번 대책엔 담기지 않았습니다.



이어서 홍영재 기자입니다.



<기자>



정부가 내일(23일) 증시를 앞두고 증시안정펀드를 즉시 가동할 준비에 들어갔습니다.



경제부총리와 한국은행 총재, 금융위원장과 금융감독원장이 회의를 열고 논의한 결과입니다.



증시안정펀드는 10조 7천6백억 원 규모로, 필요할 때마다 금융사들이 나눠 내는 방식으로 조성됩니다.



지수가 급락할 경우 정부가 개입하겠다는 신호를 줘서 시장의 공포 심리를 진정시키려는 의도로 해석됩니다.



이재명 대통령이 지난 13일, 펀드 활용 방안을 다시 점검하라고 주문한 만큼, 이후 투입 규모가 더 늘어날 가능성도 있습니다.



[지난 13일 : 실효적으로 좀 작동될 수 있는 방법이 있는지 예를 들면 규모는 어느 정도가 적정할지 좀 더 새로운 방법이 있는지도 한 번 점검해 볼 필요는 있을 것 같아요.]



정부는 또 석 달 동안 상장기업이 하루에 사들일 수 있는 자사주 수량 제한도 완화해서 주가 방어를 돕기로 했습니다.



관심을 모았던 공매도 제한 문제는 이번 대책에서 빠졌고, 대신 3개월간 불법 공매도를 집중 감시한다는 정도로 정리됐습니다.



지난 일주일 동안 쏟아진 공매도 물량 5조 원 중에 외국인들은 80% 가까운 3조 9천억 원을 차지하면서 하락을 이끈 것으로 분석됩니다.



타이완이 내일부터 공매도를 제한하는 규제를 먼저 시행하는데, 우리도 따를 수 있다는 관측이 나오기도 했습니다.



[이효석/자본시장연구원 금융산업실장 : 일단 공매도를 금지하면 일시적으로 외국인 투자자들 중심으로 매도 압력이 줄어서 큰 폭의 폭락 가능성은 상대적으로 적을 것으로 기대를 합니다.]



정부가 공매도 제한을 뺀 건 선진국지수에 편입을 추진하면서 규칙을 수시로 바꾼다는 대외 신인도 하락을 의식한 것으로 해석됩니다.



정부는 또 시장 불안을 틈 탄 허위사실 유포나 시세 조종 같은 행위도 감시를 강화한다는 방침입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 박지인)