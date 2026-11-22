<앵커>



청와대는 즉각 후임 장관 인선 작업에 착수했습니다. 이재명 대통령은 시험 공정성 확보를 위한 방안도 직접 내놨습니다. 시험 중 문제지 촬영과 전송을 막는 법적 근거 정비를 지시했습니다.



이어서 하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령이 최교진 교육부 장관의 면직안을 즉각 재가한 건, 대학수학능력시험 등 AI 부정행위 대응 실패에 대한 문책성 조치란 평가입니다.



이미 여당 내부에선 최 장관 언행이 수능 혼란을 부추겼다는 비판이 나오면서 장관 교체 가능성이 거론돼 왔습니다.



[김민석/민주당 대표 (지난 17일) : 빨리 (답을) 정정하고 했어야 된다고 생각이 들고요. 할 수 있는 최대한의 조치를 다 하고 또 매우 단호하고 책임 있는 모습으로….]



청와대가 신임 교육부 장관 인선을 절차대로 진행될 것이라고 밝힌 가운데, 이 대통령은 오늘(22일) SNS를 통해 "시험의 공정성은 결코 타협할 수 없는 원칙"이라며 추가 대책을 내놨습니다.



시험 중 문제지 촬영과 외부 전송을 기술적으로 차단할 법적 근거를 전면 정비하도록 지시하겠다고 밝혔습니다.



문제지에 고유 식별 표식을 넣어 촬영되거나 유출됐을 때 출처를 확인할 수 있게 하는 구체적인 방안도 언급했습니다.



국가자격시험 등 각종 시험의 관리 실태도 범정부 차원에서 점검하기로 했습니다.



수능을 넘어 논술, 내신까지 확산한 공정성 훼손 우려에 강경 대응을 통한 정면 돌파 의지를 밝힌 걸로 풀이됩니다.



국민의힘은 장관 사퇴 하나로 끝날 사태가 아니라며 대통령이 책임지고 입장을 표명하라고 날을 세웠습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 미리 막지 못한 결과입니다. 무능한 결과입니다. 무책임한 결과입니다. 결국 대통령이 책임 있는 입장을 표명해야 된다고 생각합니다.]



또 이번 논란을 청년 세대의 공정성 문제로 확장하며 공세를 강화했습니다.



후임 교육부 장관 후보자는 예산안 정국이 마무리되는 대로 지명될 것이란 전망이 나옵니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 조수인)