▲ 4연패 끊은 여자농구 KB

지난 시즌 여자프로농구 통합 우승팀 청주 KB가 용인 삼성생명을 제압하고 4연패 사슬을 끊어냈습니다.KB는 오늘 청주체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 삼성생명을 70-44, 26점 차로 꺾었습니다.4연승을 내달리며 인천 신한은행과 공동 선두에 올라 있던 삼성생명은 시즌 5승 2패가 되며 2위로 내려앉았습니다.KB는 시즌 2승(5패)째를 챙기며 부천 하나은행을 최하위로 밀어내고 단독 5위에 자리했습니다.전날 신한은행에 69-84로 완패한 KB는 연전에 따른 체력 부담이 우려됐으나, 경기 초반부터 강한 집중력을 발휘하며 주도권을 잡았습니다.끈끈한 맨투맨 수비로 삼성생명을 압박한 KB는 허예은과 양지수가 나란히 연속 5득점을 올리며 19-13으로 1쿼터를 마쳤습니다.반면 삼성생명은 슛 시도조차 제대로 못 한 채 턴오버로 자멸하는 답답한 장면을 반복했고, 저조한 공격 효율 탓에 좀처럼 추격의 실마리를 찾지 못했습니다.결국 KB가 34-22, 12점 차로 앞선 채 전반을 마쳤습니다.3쿼터 들어서도 흐름은 크게 바뀌지 않았습니다.상대의 집중 견제 속에 동료들의 득점을 돕던 박지수가 쿼터 초반 첫 골 밑 득점을 성공시키며 기세를 올렸고, 삼성생명은 주득점원인 강유림과 이해란에게 공이 원활히 연결되지 않아 반격에 실패했습니다.강유림이 3쿼터 막판에야 자유투로 첫 득점을 올리는 데 그친 사이, KB는 허예은의 외곽포까지 보태며 49-35, 14점 차로 앞선 채 마지막 쿼터에 돌입했습니다.4쿼터에서도 박지수가 아껴뒀던 득점을 몰아치며 '에이스' 면모를 뽐냈고, 이날 15점 19리바운드를 기록했습니다.허예은도 이날 15점을 기록하며 승리를 쌍끌이했고, 사카이 사라가 7점 5어시스트를 보탰습니다.삼성생명에서는 강유림이 2점으로 고개를 숙인 가운데 이해란이 14점 8리바운드 5어시스트로 분전했으나 승부를 뒤집기에는 역부족이었습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)