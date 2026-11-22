▲ 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 1000m 준결승에서 대한민국 임종언(8번)과 김태성(97번)이 역주하고 있다.

한국 쇼트트랙 남자 대표팀이 안방에서 열린 월드투어 3차 대회 마지막 경기인 5,000ｍ 계주에서 시즌 두 번째 금메달을 따냈습니다.임종언(고양시청), 이정민(성남시청), 김태성, 신동민(이상 화성시청)이 호흡을 맞춘 한국은 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 남자 5,000ｍ 계주 결승에서 7분5초176으로 네덜란드(7분5초440)를 0.264초 차로 제치고 우승했습니다.캐나다 밴쿠버 1차 대회에서 우승한 뒤 몬트리올 2차 대회에서 동메달을 딴 한국은 두 대회 만에 정상을 되찾으며 3개 대회 연속 시상대에 올랐습니다.전날 남자 1,500ｍ에서 시니어 국제대회 첫 금메달을 따낸 신동민은 계주 우승을 보태 대회 2관왕에 올랐습니다.한국은 이번 대회를 금메달 3개와 은메달 2개로 마쳤습니다.결승에서 레이스 중반 3위로 달리던 한국은 17바퀴를 남기고 이탈리아를 제쳐 2위로 올라섰습니다.15바퀴를 남기고 네덜란드를 추월한 한국은 한 바퀴 만에 선두를 내줬으나 10바퀴를 남기고 다시 맨 앞으로 나섰습니다.이후 한국은 네덜란드의 추격을 뿌리치고 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.캐나다가 7분5초896으로 동메달을 차지했습니다.여자 1,500ｍ에선 이 종목 올림픽 챔피언 김길리(성남시청)가 올 시즌 월드투어 첫 개인전 메달을 따냈습니다.김길리는 결승에서 2분25초456을 기록해 엘리사 콘포르톨라(이탈리아·2분25초393)에게 0.063초 뒤진 2위로 은메달을 목에 걸었습니다.최민정(성남시청)은 여자 1,500ｍ에서 2분25초741로 4위에 올랐습니다.앞서 여자 500ｍ에서도 43초300으로 4위를 차지한 최민정은 전날 따낸 여자 1,000ｍ 금메달과 여자 3,000ｍ 계주 은메달로 이번 대회를 마쳤습니다.남자 1,000ｍ에선 임종언과 김태성이 준결승 2조에서 각각 4위와 5위에 그쳐 결승 진출에 실패했습니다.최민정, 김길리, 이정민, 임종언이 나선 혼성 2,000ｍ 계주에선 한국이 2분38초248로 4위를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)