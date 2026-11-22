▲ 서해안 일부지역에 많은 눈이 내린 20일 오후 세종시 도심 거리에 한때 눈발이 날리고 있다.

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월요일인 23일에는 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠습니다.특히 강원 북부 내륙과 산지에는 최대 8㎝의 눈이 쌓이는 곳이 있겠고 경기 북부·동부와 강원 내륙·산지를 중심으로 '어는 비'가 내려 출근길 교통안전에 각별한 주의가 필요하겠습니다.오늘(22일) 기상청에 따르면, 23일 오전 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부, 충북 중·북부에서 비가 시작돼 오후에는 전국으로 확대될 전망입니다.경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비 또는 눈이 내리겠으며, 중부지방의 비는 늦은 밤 대부분 그칠 것으로 보입니다.충청 남부와 전라권, 경상권은 24일 이른 새벽까지, 제주도는 이날 오전까지 비가 이어지겠습니다.예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5∼30㎜, 경기 남부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 제주도 5∼20㎜, 전북과 광주·전남, 대구·경북 5∼10㎜ 등입니다.예상 적설량은 강원 북부 내륙·산지 3∼8㎝, 강원 중·남부 내륙·산지 1∼5㎝입니다.특히 강원 북부 내륙·산지에는 오전부터 낮 사이 시간당 1∼3㎝의 강한 눈이 내리면서 대설특보가 발표될 가능성이 있습니다.경기 북부·동부와 강원 내륙·산지에는 아침부터 오전 사이 지상 부근 기온이 낮아 어는 비가 내릴 수 있습니다.어는 비는 액체 상태로 내리던 비가 영하의 지표면 등에 닿으면서 곧바로 얼어붙는 현상으로, 교량과 고가도로, 터널 출입구 등을 중심으로 도로가 매우 미끄러울 수 있습니다.아침 최저기온은 -4∼5도, 낮 최고기온은 7∼16도로 예보됐습니다.전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 곳이 있겠으며, 강원 내륙을 중심으로 -5도 안팎까지 내려가겠습니다.남부지방을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠으니 건강관리에 유의해야 합니다.전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠습니다.특히 충남 서해안과 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지, 경남권 동해안에는 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 강풍이 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있습니다.건조특보가 발효된 서울과 일부 경기 북동부, 강원도, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 산불 등 화재 예방에도 유의해야 합니다.(사진=연합뉴스)