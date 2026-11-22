▲ 서울 송파구 명륜당 본사 모습

숯불갈비 프랜차이즈 '명륜진사갈비'를 운영하는 명륜당 이종근 회장과 관련해 중 대범죄수사청(중수청)이 추가로 신청한 압수수색 영장이 기각됐습니다.오늘(22일) 법조계에 따르면 명륜당의 부당 내부거래 의혹을 수사 중인 서울지방중수청 반독점수사국은 최근 이 회장의 업무상 횡령 혐의를 추가 포착해 압수수색 영장을 신청했으나 법원에서 기각됐습니다.중수청은 '대법원 판례에 따라 혐의를 규명하기 위해 강제수사가 필요하다'는 입장이었으나 법원은 '혐의 사실에 대한 소명이 부족하다'고 판단했습니다.앞서 서울중수청은 이달 16일 명륜당이 회장 일가 소유 대부업체를 부당 지원한 의혹과 관련해 서울 송파구 명륜당 본사와 이종근 회장 자택 등 26곳을 압수수색했습니다.공정거래위원회가 올해 9월 명륜당과 이 회장을 공정거래법 위반 혐의로 고발한 데 따른 것으로, 서울중수청이 출범한 지 45일 만의 첫 강제수사였습니다.법조계 일각에서는 중수청이 공정거래법 위반 사건과 무관한 별건 수사를 시도하다가 제동이 걸린 게 아니냐는 지적도 나옵니다.중수청 관계자는 "수사 초기 관련성 있는 범죄 혐의 정황을 확인했다"며 "중수청과 공소청의 의견과 달리 범죄 소명 정도 등을 고려해 (영장이) 기각된 것으로 중수청은 적법절차를 준수하며 수사를 진행하고 있다"고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)