▲ 2일 광주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 36라운드 광주FC와 부천FC의 경기. 광주FC 두현석(13)이 후반전에 역전 골을 넣고 동료와 기쁨을 나누고 있다.

이미지 확대하기

프로축구 K리그1 최하위가 확정된 광주FC가 부천FC에 역전승을 거두고 4경기 연속 무패 행진을 이어갔습니다.광주는 광주월드컵경기장에서 열린 K리그1 36라운드 파이널B 홈 경기에서 부천을 4대 2로 꺾었습니다.지난 8일 최하위가 확정된 광주는 K리그2 플레이오프에서 패한 팀과 승강 플레이오프를 치르는데, 최근 4경기에서 2승 2무를 기록하며 상승세를 타고 있습니다.반면 부천은 최근 12경기에서 3무 9패에 그치며 승점 33으로 11위에 머물렀습니다.광주는 전반 22분 부천 김종우와 35분 김민준에게 연속 골을 내줬지만, 전반 37분 두현석의 오른쪽 측면 크로스를 프리드욘슨이 헤더로 연결해 추격에 나섰습니다.그리고 후반 4분 부천의 김동현이 거친 반칙으로 퇴장당하면서 승부의 흐름이 바뀌었습니다.수적 우위를 점한 광주는 10월 '이달의 선수'로 선정된 바 루아가 기습적인 왼발 중거리 슛으로 골망을 흔들어 승부를 원점으로 돌렸습니다.후반 26분에는 문전 혼전 상황에서 두현석이 왼발로 공을 밀어 넣어 역전에 성공했고, 후반 35분 아이데일의 시즌 14호 골까지 터지며 승부에 쐐기를 박았습니다.광주는 후반 추가 시간 바 루아가 페널티킥을 실축했지만 두 골 차 승리를 지켰습니다.사회복무요원 복무를 마친 두현석은 복귀 첫 경기에서 1골 1도움을 기록하며 역전승에 앞장섰습니다.제주 SK는 김천 상무와 원정 경기에서 1대 0으로 승리하며 5경기 연속 무승에서 벗어났습니다.후반 18분 김천 이강현의 핸드볼 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 김신진이 성공시켜 결승골을 뽑았습니다.승점 51을 쌓은 제주는 7위를 지키며 8위 안양에 승점 4점 차로 앞섰습니다.연고지 협약 종료로 올 시즌 순위와 관계없이 자동 강등되는 김천은 승점 38로 10위에 머물렀습니다.다음 달 1일 전역하는 김인균과 박진성, 임덕근, 김현우, 박태준, 민경현, 김민규 등 김천의 11기 선수 7명은 홈 팬들 앞에서 고별전을 치렀습니다.(사진=연합뉴스)