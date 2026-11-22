▲ 경찰

경남 창원시의 한 아파트에서 40대 여성이 아기와 함께 떨어져 숨졌습니다.이 여성이 안고 있던 아기는 다행히 목숨을 건졌습니다.지난 20일 오전 9시 23분쯤 창원시 한 아파트 단지에서 40대 여성 A씨와 생후 5개월 된 B양이 쓰러져 있는 것을 주민이 발견해 소방 당국에 신고했습니다.소방 당국이 현장에 도착했을 당시 A씨는 심정지 상태였으며, B양은 머리 부위에 혹이 생긴 것을 제외하면 큰 부상 없이 울고 있었습니다.소방 당국은 두 사람을 병원으로 옮겼으나, A씨는 결국 숨지고 B양은 생명에 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌습니다.경찰과 소방 당국은 A씨가 떨어지면서 아기를 보호해 B양 부상 정도가 크지 않은 것으로 보고 있습니다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)