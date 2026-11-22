▲ 해경 대원이 추가로 발견된 어망 부이에 위치표시를 위해 수중 연결을 확인하는 모습

충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 선원 7명을 태우고 실종됐던 어선 '해광호'가 해경 수색 닷새 만에 발견됐습니다.앞서 바닷속에서 선박으로 추정되는 물체를 발견한 태안해양경찰서는 오늘(22일) 오후 3시 26분쯤 해군 통영함의 수중무인탐사기를 투입해 정밀 확인한 결과 해당 물체가 '해광호' 선체로 확인됐다고 밝혔습니다.이어 기상 여건 등을 확인한 뒤 실종 선원 7명을 찾기 위해 선체 내부와 주변 해역에 대한 수색을 실시할 계획이라고 덧붙였습니다.해경은 어제(21일)저녁 7시 55분쯤 해군 함정 소나를 통해 수심 52m 바닷속에서 선박 추정 물체를 발견했습니다.'해광호'가 발견된 곳은 해경이 파악한 실종 추정위치에서 북동쪽으로 440m 떨어진 곳입니다.어젯밤 10시 25분에는 '해광호' 실종 추정위치로부터 서쪽으로 550m 떨어진 지점에서 부표 한 개가 추가로 발견됐습니다.(사진=태안해경 제공, 연합뉴스)