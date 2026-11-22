▲ 국민의힘 장동혁 대표가 22일 국회 의원회관에서 열린 제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식에서 인사말을 하고 있다.

국민의힘은 대학 수학능력시험을 앞두고 'AI(인공지능) 부정행위 대책 미흡 논란'으로 물의를 빚은 최교진 교육부 장관이 사의를 표명하자 "장관 사퇴로 끝날 일이 아니다"라며 정부가 부실 대응 원인을 철저히 규명하고 근본 대책을 내놔야 한다고 촉구했습니다.장동혁 대표는 국회 의원회관에서 열린 '청년 정책 패키지 전달식' 인사말에서 "가장 공정해야 할 국가시험들이 AI 커닝의 경연장이 됐다. 수능마저 믿을 수 없는 나라가 되고 말았다"며 "이제 불안감이 논술과 내신까지 확산하고 있다. 교육부 장관 사퇴로 끝날 일이 아니다"라고 말했습니다.최보윤 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "최 장관은 국민과 수험생, 학부모들에게 깊은 상처를 줬다"며 "사퇴는 당연한 수순이고 빠른 사퇴가 있었어야 할 사안"이라고 언급했습니다.국회 교육위원회 소속 정성국 의원도 SNS 글에서 수능시험 부정행위 대책에 대해 "교육부는 과거 대책을 재탕하는 수준의 안일한 대응으로 일관했고 대통령의 1억원 포상 방안 역시 수험생 간 불신과 의심을 조장했다"며 "장관 사퇴로 책임을 끝내서는 안 된다. 교육부와 정부는 부실 대응의 원인을 철저히 규명하고 책임자 문책과 근본적인 대책을 내놔야 한다"고 지적했습니다.교육위 소속 박정훈 의원도 "진작 물러나야 할 사람이 '전교조 대부'라는 이유로 수능을 대혼란으로 만든 뒤에야 사표를 냈다"며 "'자신 없다'는 사람에게 왜 그런 중요한 일을 맡겼는지. 이재명 정부 참 무능하다"고 쏘아붙였습니다.국회 법제사법위 소속 주진우 의원은 "AI 부정의 뿌리는 깊고 근본적 대책이 필요하다. 당장 'AI 부정 특별수사본부'를 꾸려 전수조사에 나서야 하며 특검 도입도 불사해야 한다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)