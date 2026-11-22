▲ 해경 대원이 추가로 발견된 어망 부이에 위치표시를 위해 수중 연결을 확인하는 모습.

해경이 충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 연락 두절된 어선 해광호(7.93t) 선체를 수색 닷새째 만인 22일 해저에서 발견했습니다.태안해경은 이날 보도자료를 내고 "실종된 어선에 대한 수중 수색을 진행하던 중 발견한 선박 추정 물체를 정밀 탐색한 결과 해광호 선체임을 확인했다"고 밝혔습니다.앞서 해경은 21일 오후 7시 55분 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 인근 해상 수심 52ｍ 해저에서 선박 추정 물체를 확인했다고 전했습니다.해경은 해군 함정 수중음파탐지기(SONAR·소나)를 활용해 선박 추정체를 찾았다고 부연했습니다.발견 지점은 앞서 해경이 해양 상황 인식·정보통합 시스템(MDA 플랫폼)과 인근 화물선의 레이더 영상 분석 등으로 확인한 침몰 추정 위치로부터 북동쪽으로 440ｍ 떨어진 곳입니다.태안해경은 사이드 스캔 소나를 투입해 형상과 크기 등을 영상으로 확인한 것으로 알려졌습니다.사이드 스캔 소나는 음파를 비스듬히 향하게 보내고서 되돌아오는 반사 음파를 받아 형태를 살피는 탐사 장비입니다.태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 16일 오전 7시 16분쯤 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명을 태우고 안흥외항을 출항했습니다.이후 이튿날 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했지만, 18일 오전 1시쯤 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 들어왔습니다.직후 수색 작업에 나선 해경은 20일 저녁 해광호 것으로 보이는 부이(부표)를 발견한 데 이어 21일 오전에도 부이를 찾아냈습니다.(사진=태안해경 제공, 연합뉴스)