▲ 국민의힘 장동혁 대표가 22일 국회 의원회관에서 열린 제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식에서 국기에 경례하고 있다.

국민의힘은 오늘(22일) 청년정책 발표 행사를 개최하며 정부·여당의 실정을 비판하고, 대안 정당으로서의 면모를 부각했습니다.2028년 총선 전, 2030 세대가 공감하는 정책을 내세워 청년 민심을 챙기겠다는 전략으로 보입니다.당 정책위원회 청년정책기획단은 오늘 국회의원회관에서 'Re:Start, 다시 올라갈 기회: 제1호 청년정책 패키지 발표' 행사를 열었습니다.기획단은 지도부에 국민연금, 금융, 주거, 일자리 등 4대 분야에서 16개 정책을 전달했습니다.예컨대 국민연금의 국내주식 리밸런싱(자산 비중 재조정) 유예 결정 과정의 회의록이 2030년에야 공개되는 것과 관련해 제대로 검증할 수 있는 제도가 필요하다고 제언했습니다.또한 개인종합자산관리계좌(ISA) 계좌에 자산이 적을수록 높은 비율로 매칭을 더해주는 제도, 부동산 계약 전 전세사기 예방교육, 인공지능(AI)을 도입하는 중소기업이 청년을 신규채용하면 지원하는 제도 등을 제시했습니다.그러면서 국회 입법과 정책이 미래세대에 미치는 영향을 평가해 실효성 있는 정책이 되도록 해야 한다고 촉구했습니다.장동혁 대표는 "이재명 정권이 바로 청년 미래 약탈 정권"이라며 "청년 일자리는 사실상 절벽이고 전세 실종, 월세 폭등으로 청년 주거는 악화일로"라고 현 상황을 진단했습니다.그러면서 "우리의 싸움터는 거리만이 아니다. 진짜 싸움은 바로 이곳, 국회에서 벌이는 정책 전쟁"이라며 "청년의 삶에 도움이 되는 진짜 정책들로 이재명 정권의 폭정을 압도해야 한다"고 강조했습니다.장 대표는 또 "여러분의 제안을 하나하나 꼼꼼히 살펴 국민의힘의 미래 정책으로 삼겠다"며 "진짜 청년 정당, 보다 유능한 민생 정당으로 국민의힘을 새롭게 바꿔 나가겠다"고 약속했습니다.임이자 정책위의장은 다음 달 청년정책기획단이 현장정책 간담회를 열며, 내년에는 또 다른 청년정책 제안을 내놓을 예정이라고 밝혔습니다.이번 행사에는 정희용 사무총장, 우재준 청년최고위원, 조승환 여의도연구원장, 서지영 홍보본부장, 최보윤 수석대변인, 국회 성평등가족위 야당 간사인 강선영 의원, 5선 윤상현 의원, 김장겸 의원, 박준태 의원 등을 비롯해 당 청년정책기획단원들이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)