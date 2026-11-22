서울 금천구의 한 주차타워 지하에 미라화된 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



지난 20일 저녁 6시 반쯤, 서울 금천구 가산동의 한 오피스텔 건물 주차타워 안에 '사람 시신이 있는 것 같다'는 112 신고가 경찰에 접수됐습니다.



현장에 출동한 경찰은 주차타워 지하에서 부패가 오랜 기간 진행돼 미라화된 남성 시신을 확인했습니다.



그러나 주차 설비가 고장 난 상태라 오작동 가능성이 있어, 안전사고 우려가 제기됐고, 경찰은 설비 수리 후 현장 감식과 시신 수습에 나서기로 했습니다.



타살 혐의점은 아직 발견되지 않았고, 실족에 의한 사망 등 가능성이 점쳐지고 있지만, 정확한 경위와 사인은 현장 감식과 시신 수습 후 정확하게 밝혀질 전망입니다.



서울 금천경찰서는 내일(23일), 주차 설비 수리가 완료되는 대로 시신을 수습하고, 부검 등을 진행할 계획입니다.