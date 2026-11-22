▲ 22일 오전 7시 21분쯤 인천시 남동구 구월동 한 골목길에 매립된 상수도관이 파열돼 도로가 침수됐다.

인천에서 상수도관이 터져 주변 상가에 수돗물 공급이 끊겼다가 6시간여 만에 재개됐습니다.오늘(22일) 오전 7시 21분쯤 인천시 남동구 구월동 한 골목길에 매립된 상수도관이 터지면서 도로가 물에 잠겼습니다.흙탕물은 건물 2층 높이까지 솟구쳤고, 흘러나온 물은 주변 도로에 고였습니다.신고를 받고 출동한 소방 당국과 경찰은 인천시와 남동구 등 관계기관에 연락한 뒤 주변을 통제하고 안전 조치에 나섰습니다.이후 복구 작업이 진행되면서 인근 상가 70여 곳의 수돗물 공급이 끊겼습니다.인천시 상수도사업본부 남동부수도사업소는 파열된 상수도관을 교체한 뒤 약 6시간 40분 만인 낮 2시쯤 수돗물 공급을 재개했다고 밝혔습니다.남동부수도사업소는 노후 상수도관이 수압을 견디지 못해 도로를 뚫고 물이 솟구친 것으로 보고 구체적인 원인을 조사할 예정입니다.남동부수도사업소 관계자는 "도로 복구 작업과 단수로 인한 영업 피해 보상은 조만간 진행할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)