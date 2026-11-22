▲ 북한 김일성 생일을 맞아 지난 6일 제31차 평양국제마라톤경기대회가 열렸다고 조선중앙통신이 7일 보도했다.

북한이 내년 10월 평양국제마라톤대회를 개최할 예정이라고 북한 전문 여행사가 전했습니다.대회 공식 파트너사인 여행사 고려투어(Koryo Tours)는 오늘(22일) 소셜미디어(SNS)를 통해 "2027년 평양국제마라톤이 10월 개최된다"며 구체적인 날짜는 공식적으로 확인되는 대로 발표할 예정이라고 밝혔습니다.고려투어의 발표대로 평양국제마라톤이 열리게 된다면 개최 시기가 통상적으로 열려왔던 4월에서 10월로 변경되는 셈입니다.북한은 1981년부터 김일성 생일인 4월 15일(태양절)을 기념해 평양 시내를 달리는 국제마라톤대회를 열고 이를 체제 선전과 외국인 관광객 유치의 기회로 활용해 왔습니다.다만, 코로나19 사태로 2020년부터 5년 연속 대회가 열리지 못하다가 2025년 재개됐습니다.북한은 올해에도 4월 5일에 대회를 개최한다면서 고려투어를 통해 대회 참가 상품을 홍보하고 외국인 참가자도 모집했습니다.그러나 북한 당국이 대회를 한 달 앞두고 갑작스럽게 취소 결정을 내려 무산됐습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)