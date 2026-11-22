▲ 조계원 의원

민주당은 장동혁 국민의힘 대표가 대구 장외집회에서 '조작기소 특검법' 강행 처리와 조희대 대법원장 탄핵 추진을 '보복 정치'로 규정한 것과 관련해 "확성기를 내려놓고 국회로 복귀하라"고 비판했습니다.조계원 대변인은 오늘(22일) 서면 브리핑에서 "당내에서 징계를 앞세워 보복 정치와 조폭식 정치를 스스로 자행해 놓고, 이제 모든 현안이 다 보복 정치로 보이나"라며 이같이 주장했습니다.조 대변인은 "대통령 재판을 재개시키려고 대법원장을 지키겠다는 선동은 정치 재판 청탁의 자백이다"이라며 "대구·경북 민생과 예산 심사를 내팽개치고 백화점 앞에서 독재 타령을 늘어놓는 작태가 한심스럽다"고 강조했습니다.그는 "국민의 선택을 부정하고 사법부 수장을 정치 도구로 삼는 폭주가 헌정 파괴다, 거리에서 탄핵을 외칠수록 강제 퇴거 심판대에 오르는 장본인은 내란 정당 국민의힘과 장 대표"라며 "대선 불복, 폭언을 중단하고 국민 앞에 사죄하라"고 했습니다.장 대표는 어제 대구에서 열린 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 규탄대회'에서 "내 편이 아니면 보복하고, 주먹부터 휘두르는 조폭 정치, 그 이상도 이하도 아니다"라며 "범죄자 이재명을 탄핵으로 돌돌 말아 청와대에서 강제 퇴거시켜야 한다"고 말했습니다.민주당은 국민의힘의 장외 여론전을 겨냥해 "소모적인 정쟁을 멈추고 민생 입법과 예산 심사에 협조하라"고 촉구하기도 했습니다.김성회 원내대변인은 서면 브리핑에서 "정기국회가 막바지에 접어들었음에도 국민의힘은 민생 입법과 예산 심사에 어깃장을 놓고 있다"며 이같이 밝혔습니다.특히 도시정비법·도시재정비촉진법 개정안 등의 국회 본회의 처리가 무산된 것을 거론하며 "상정 법안이 정해지기도 전에 필리버스터를 예고했다"며 "책임 있는 야당이라면 남은 정기국회 기간 본연의 책무에 성실히 임하라"고 덧붙였습니다.(사진=조계원 의원실 제공, 연합뉴스)