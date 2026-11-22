▲ 환호하는 현대건설 선수단

여자 프로배구 전통의 강호 현대건설이 흥국생명을 4연패에 빠뜨리며 시즌 첫 연승을 달렸습니다.현대건설은 수원체육관에서 열린 2026-2027시즌 V리그 홈 경기에서 흥국생명을 세트 점수 3대 0으로 완파했습니다.개막 4연패를 당했다가 SOOP을 상대로 시즌 첫 승을 신고한 현대건설은 2연승을 달리며 2승 4패, 승점 6으로 1라운드를 마쳤습니다.반면 흥국생명은 개막 2연승 뒤 4연패에 빠졌습니다.'거미손' 양효진의 은퇴 이후 높이에서 약점을 드러냈던 현대건설은 모처럼 블로킹의 위력을 뽐냈습니다.배유나가 6개, 김희진이 3개의 블로킹 득점을 올리는 등 블로킹에서 14대 7로 흥국생명을 압도했습니다.메가가 18점, 조던이 16점을 올리는 등 외국인 선수들도 34점을 합작하며 승리를 이끌었습니다.현대건설은 1세트 중반 배유나가 상대의 시간차 공격을 막아낸 데 이어 서브 에이스까지 터뜨리며 20대 15로 점수 차를 벌렸습니다.배유나는 블로킹으로 1세트 마지막 점수까지 책임졌습니다.현대건설은 2세트에서도 무려 8개의 블로킹 득점을 올리며 흥국생명의 공격 성공률을 24%로 떨어뜨렸습니다.3세트 중반까지 3~4점 차로 끌려가던 현대건설은 김다인과 이채영의 서브 에이스를 앞세워 15대 15 동점을 만들었습니다.이후 듀스 접전 끝에 상대의 서브 범실로 매치 포인트를 잡았고, 조던의 타점 높은 강타로 승부에 마침표를 찍었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)