▲ 국내 남자부 우승 차지한 김홍록

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김홍록(한국전력공사)과 김은미(충남도청)가 2026 인천마라톤대회 국내 남녀부 우승을 차지했습니다.김홍록은 22일 인천광역시 일원에서 열린 대회 국내 남자부에서 42.195㎞를 2시간 16분 45초의 기록으로 완주해 정상에 올랐습니다.김홍록은 9월 열린 아이치·나고야 아시안게임에 출전해 남자부 10위에 오른 바 있습니다.그는 "좋지 못한 기록을 남겨 스스로 부끄럽게 생각한다. 이번 대회는 내년 봄을 위한 훈련 과정이라 생각하고, 이어지는 동계 훈련을 열심히 준비해 원래 목표였던 2시간9분대 기록에 도전하겠다"고 소감을 밝혔습니다.국내 남자부 2·3위는 각각 김건오(한국전력공사·2시간 18분 36초)와 오민석(청주시청·2시간 19분 07초)입니다.국내 여자부에서는 김은미가 2시간 36분 51초의 기록으로 1위에 올랐습니다.국제 남자부에서는 펠릭스 킵코에치(케냐)가 2시간 09분 42초로 가장 먼저 결승선을 통과했고, 국제 여자부에서는 에나트네시 알람레우 티루세우(에티오피아)가 2시간 19분 47초의 대회신기록으로 우승했습니다.(사진=대한육상연맹 제공, 연합뉴스)