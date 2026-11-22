이미지 확대하기

김재열 국제빙상경기연맹 ISU 회장이 2027-2028시즌 쇼트트랙 월드투어를 8개 대회로 확대하고 한국에서 매년 한 차례 이상 대회를 여는 방안도 협의 중이라고 밝혔습니다.김 회장은 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 현장 기자간담회에서 "쇼트트랙 월드투어는 내년 시즌엔 8개로 늘릴 것"이라고 밝혔습니다.이어 "쇼트트랙은 한국에서 굉장히 인기가 많고, 또 우리 선수들이 워낙 잘한다"며 "최소한 1년에 한 번은 월드투어를 한국에서 개최하는 걸 지금 협의 중"이라고 덧붙였습니다.이번 시즌부터 7개 대회로 확대된 월드투어는 2024-2025시즌 기존 월드컵 시리즈를 개편해 출범했습니다.첫 시즌에는 6개 대회가 열렸고, 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 열린 2025-2026시즌엔 4개 대회를 치렀습니다.올해 6월 재선에 성공한 김 회장은 2030년까지 이어질 두 번째 임기의 핵심 과제로 선수 지원 확대를 꼽았습니다.그는 "지난 4년간 꿈을 이루기 위한 초석을 다졌다"며 "앞으로 4년간은 이를 기반으로 도약해야 한다"고 말했습니다.이어 "선수들이 있어서 스포츠가 있다"며 "올 시즌 선수들에게 돌아가는 총상금을 지난해의 두 배로 늘렸다.임기가 끝나는 2030년까지 상금을 얼마나 더 늘릴 수 있느냐가 내게 가장 큰 숙제"라고 덧붙였습니다.지난달 동계올림픽종목연맹(WOF) 신임 회장으로 선출된 소회에 대해선 "회장으로 선출돼 영광"이라며 "변화하는 세상에서 젊은이들이 스포츠를 즐기고 직접 참여하며 팬이 되도록 하는 게 모든 스포츠가 풀어야 할 숙제"라고 말했습니다.이어 "각 연맹도 해법을 찾고 있다"며 "우선 연맹끼리 정보를 나누고 서로의 강점을 배우면서 함께 성과를 낼 수 있는 분야를 찾아야 한다"고 말했습니다.김 회장은 이번 시즌을 끝으로 국가대표에서 은퇴하겠다고 예고한 최민정에 관해서는 아쉬움을 드러냈습니다.그는 "지금은 시즌 중이니까 월드투어와 세계선수권에 집중하도록 옆에서 지원해주는 게 가장 좋을 것"이라며 "워낙 기량이 탁월하니까 (쇼트트랙을) 더 오래 타 줬으면 한다"고 했습니다.간담회에 함께 참석한 이수경 대한빙상경기연맹 회장은 2030 알프스 동계올림픽 정식 종목으로 채택된 싱크로9에서 한국 선수들의 올림픽 출전 도전을 적극 지원하겠다고 밝혔습니다.싱크로9는 피겨스케이팅 선수 9명이 한 팀을 이뤄 음악에 맞춰 다양한 대형을 만들고 동작을 맞추는 종목입니다.이 회장은 "싱크로9에 대한 국제적인 관심이 큰 만큼 올림픽 출전이 쉽지는 않을 것으로 본다"며 "우리 선수들의 도전을 적극적으로 지원할 생각"이라고 말했습니다.콜린 스미스 ISU 사무총장은 내년 3월 서울에서 열리는 쇼트트랙 세계선수권대회 준비 구상을 밝혔습니다.스미스 사무총장은 이번 월드투어를 준비한 대한빙상경기연맹의 노력을 높이 평가하며 "내년 3월 서울 세계선수권대회에선 팬들이 더 재미있게 즐길 수 있는 프로그램을 준비하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)