▲ 쿠바 국기

쿠바에 억류됐던 미국인이 9년 만에 석방된 사실이 뒤늦게 밝혀졌다고 CNN방송이 보도했습니다.사안에 정통한 소식통 2명과 미 국무부 대변인은 CNN에 2017년 간첩 혐의로 쿠바에서 구금됐던 쿠바계 미국인 교사 알리나 로페스 미야레스(68)가 올해 9월 석방돼 귀국했다고 전했습니다.미 정부 대표단은 그를 데려오기 위해 극비리에 아바나를 방문했으며 미국 측은 석방 대가로 쿠바에 금전을 지불하거나 수감자를 교환하지 않은 것으로 알려졌습니다.미 국무부 대변인은 "지난 9월 알리나 로페스의 귀환을 환영했다"며 "석방에 대한 어떠한 교환 조건도 없었다. 사생활 보호를 위해 현시점에 추가로 밝힐 내용은 없다"고 말했습니다.쿠바 태생으로 어린 시절 미국으로 이주해 시민권을 취득한 특수교육 교사 로페스는 별거 중이던 쿠바 정보요원 출신 남편의 꾐에 빠져 쿠바에 입국했다가 2017년 체포됐습니다.이후 간첩 혐의로 기소돼 군사법원에서 징역 13년형을 선고받았습니다.유엔 인권이사회 산하 자의적 구금에 관한 실무그룹은 2022년 그의 즉각적인 석방을 촉구한 바 있습니다.(사진=게티이미지)