▲ 22일(현지시간) 새벽 인도네시아 자바섬 서부 반텐주의 한 제과공장이 화염에 휩싸인 모습

인도네시아 자바섬의 한 제과 공장에서 현지 시간으로 22일 화재가 발생해 3명이 숨지고 36명이 실종됐다고 현지 당국이 밝혔습니다.AP·로이터 통신 등에 따르면 자바섬 서부 반텐주의 제과 공장에서 불이 났다는 신고가 접수됐습니다.이 화재로 3명이 사망하고 부상자 4명을 포함해 15명이 구조됐으며, 노동자 36명이 실종돼 구조대가 수색 작업을 벌이고 있습니다.현지 수색구조청 담당자는 화재 발생으로부터 12시간이 지나서도 공장 곳곳에 불길과 잔불, 불씨가 여전히 남아 있어 소방대가 진화 작업을 벌이고 있다고 전했습니다.수색팀은 실종자들이 갇혀 있을 것으로 추정되는 건물 구역을 집중적으로 살펴보고 있지만, 남은 잔불 등으로 수색에 어려움을 겪고 있습니다 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았으며, 실종자 전원이 화재 발생 당시 공장 내부에 있었는지도 확인되지 않았습니다.생존자들은 공장 3층에 있던 냉각 장치에서 불이 시작되었다고 말했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)