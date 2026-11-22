올해 들어 주요 시중은행에서 40대의 개인 마이너스통장 연체액이 지난달 말 기준 80% 넘게 증가한 걸로 나타났습니다.



기준금리가 연속으로 인상되고, 주가가 가파르게 조정을 받은 하반기에 마이너스 통장 연체 급증세가 두드러졌습니다.



마이너스통장 연체율은 60대 이상 고령층에서도 다른 연령대보다 눈에 띄게 높았습니다.



대출 금리 상승과 주가 급락의 악재가 겹치면서 주거비와 양육비 부담이 큰 40대와 상대적으로 소득이 적은 고령층의 이자 상환 여력이 떨어진 결과로 분석됩니다.



올해 10월 말 기준 국내 5대 은행의 40대 개인 마이너스통장 연체액은 399억8천4백여만원으로, 지난해 말 220억1천7백여만원보다 179억6천6백여만원, 81.6%가 급증했습니다.



같은 기간 50대의 마이너스통장 연체액은 149억6천8백여만원, 77%가 늘면서, 증가율이 40대에 이어 두 번째로 높았습니다.



전체 마이너스통장 연체액 증가분에서 40·50대가 차지하는 비중이 68.7%에 달했습니다.



60대 이상의 마이너스 통장 연체액 증가율은 47.4%로, 그중 절반이 넘는 33억3천여만원이 하반기 들어 불었습니다.



30대 연체액은 지난해 말 134억4천1백여만원에서 올해 10월 말 211억1천7백여만원으로 57.1% 늘었습니다.



시중은행 관계자는 "주거비, 양육비 등 고정지출 부담이 커 물가 상승의 영향을 많이 받는 30·40대와 은퇴 전후 소득 공백기에 놓이고 주식시장 투자에 뛰어든 50·60대가 마이너스통장 이자 납입에 한계를 드러낸 것"으로 추정했습니다.



다른 관계자는 "7월 이후 주가 조정이 길어지면서 '빚투'에 나선 일부 차주들이 대출금을 주식에 물린 채로 어려움을 겪고 있을 가능성이 있다"고 밝혔습니다.



(취재 : 박현석, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)