인도에서 '가짜 술'을 마신 뒤 최소 11명이 숨지고 180명 이상이 병원 신세를 지고 있습니다.



현지시간 22일 로이터 통신 등에 따르면 인도 북동부 마니푸르주 차크피카롱 지역에서 출처가 의심스러운 술을 마신 사람들이 병원으로 옮겨졌습니다.



지금까지 최소 11명이 숨지고 180여명이 병원에 입원한 걸로 전해졌습니다.



현지 경찰은 이번 사건과 관련해 용의자 6명을 체포한 것으로 알려졌습니다.



현지 보건 당국은 공중보건 주의보를 발령하고 모든 공공·민간 의료 기관에 경계를 강화해, 의심 사례 발생 시 상급 병원 이송과 보고 등 조치하도록 지시했습니다.



현지 매체들에 따르면 입원 환자 다수가 메탄올 중독과 일치하는 증상을 보인 것으로 전해졌습니다.



메탄올을 마시면 두통과 현기증 등을 겪고 심한 경우 간 손상, 실명이나 사망에 이를 수도 있습니다.



다만 당국은 독성물질 검출 여부와 정확한 사망 원인은 검사 결과가 나와야 확인할 수 있다고 밝혔습니다.



주 정부 관계자는 "독성 물질 포함 여부를 확인하기 위해 문제의 술로 의심되는 샘플을 법의학 검사 기관으로 보냈다"고 설명했습니다.



인도와 동남아 등지에서는 값싼 메탄올을 넣은 술을 만들어 이를 마신 피해자들이 숨지는 사건이 종종 발생했습니다.



불량 가짜 술은 인도 전역에 널리 퍼져 있고, 병당 1달러도 안 되는 싼값에 팔리기도 하는 걸로 알려져 있습니다.



앞서 지난 5월에도 인도 서부 마하라슈트라주에서 메탄올이 섞인 불법 술을 마신 뒤, 최소 15명이 숨지는 사건이 있었습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)