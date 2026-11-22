▲ 최교진 교육부 장관이 18일 국회에서 열린 '2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의'에서 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다.

전국교직원노동조합은 22일 사임한 최교진 교육부 장관과 관련해 "인공지능을 활용한 대학수학능력시험 부정행위의 사전 대비가 부족했다"고 평가했습니다.전교조는 이날 구두논평에서 "최 장관의 준비 부족으로 현장 교사들에게 과도한 부담을 줬고 위기 대응 과정에서 교육행정 책임자로서 리더십의 한계를 드러냈다"며 이같이 밝혔습니다.전교조는 "교사 출신 장관으로서 교육 현장의 기대를 모았으나 사퇴에 이르기까지 교육개혁에서 실질적인 성과를 내지 못했다"라고도 비판했습니다.전교조는 "교육 현장에 대한 이해를 바탕으로 소통에 힘썼다는 점은 긍정적으로 평가한다"면서도 "입시 경쟁 완화와 대학 서열화 해소, 공교육 정상화 등 우리 교육의 핵심 과제에서 뚜렷한 진전을 이루지 못했다"고 지적했습니다.전교조는 또 차기 교육부 장관은 AI 시대에 대응할 미래 교육 비전과 정책 역량을 갖춘 한편 입시 중심의 교육체제를 근본적으로 전환할 수 있는 인물이어야 한다고 강조했습니다.교사의 정당한 교육활동이 존중받는 학교를 만들고 교육의 공공성을 강화해야 한다고도 촉구했습니다.전교조는 "장관 한 사람의 교체만으로는 교육개혁을 이룰 수 없다"며 "교육부 조직의 변화를 이끌면서 교육 현장과 소통하고 교육개혁을 결단력 있게 추진할 비전과 리더십을 갖춘 교육부 장관이 인선되기를 기대한다"고 말했습니다.최교진 장관은 1981년 충남 대천여중에서 교편을 잡은 뒤 전교조 충남지부장과 수석부위원장을 지냈습니다.이후 2014년부터 세 차례 연속 세종시 교육감에 당선됐으며, 지난해 9월 교육부 장관으로 취임했습니다.그러나 2027학년도 수능을 앞두고 AI 부정행위 방지 대책을 잇달아 변경해 수험생과 교육 현장에 혼란을 초래했다는 비판이 거세지자 이날 책임을 지고 사임했습니다.(사진=연합뉴스)