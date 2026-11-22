▲ 2027학년도 대입 논술시험이 열린 22일 서울 종로구 성균관대학교에서 시험을 마친 수험생들이 학교를 나서고 있다.

성균관대학교 수시모집 논술고사에서 시험 도중 문항 오류가 발견돼 수험생들이 혼란을 겪었습니다.오늘(22일) 오전 8시 30분부터 10시 10분까지 진행된 성균관대 수리형 논술고사 1교시에서 시험 도중 일부 문항을 수정하라는 안내가 이뤄졌습니다.오류가 발생한 것으로 지목된 문항은 대문항 2번의 첫 번째 소문항입니다.법학관 고사장에서 시험을 치르던 한 수험생이 문항 오류 가능성을 제기했고, 이후 감독관을 통해 다른 고사실에도 정정 안내가 이뤄진 것으로 파악됐습니다.문제는 정정 안내가 이뤄지기까지 일부 수험생들이 해당 문항을 반복해서 풀면서 시간을 허비했다는 점입니다.특히 첫 번째 소문항의 풀이 결과를 바탕으로 후속 소문항을 풀어야 하는 구조여서 혼란이 컸던 것으로 전해졌습니다.고사실별로 정정 안내가 이뤄진 시점에 차이가 있었을 가능성에 대한 우려도 제기했습니다.문제 오류와 관련해 성균관대 측은 "입학은 워낙 조심스러운 부분이라 공식 확인은 어렵다"는 입장을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)