▲ 장동혁 국민의힘 대표

국민의힘 장동혁 대표가 민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵을 두고 "위헌·위법이고, 진짜 내란 행위"라고 맹비난했습니다.장 대표는 오늘(22일) 오후 자신의 SNS에 민주당이 조 대법원장 탄핵을 추진하는 배경에 다른 이유가 있다는 내용의 글을 올렸습니다.장 대표는 "한덕수 전 총리 판결이 대법원장 탄핵 사유라더니 이제 와서 아니라고 말을 바꿨다"며 "사유가 있어서 탄핵을 하는 게 아니라, 탄핵을 위해 억지 사유를 만드는 것"이라고 주장했습니다.이어 "탄핵안이 국회를 통과하면 조희대 대법원장 직무가 즉시 정지된다"며 "내년 2월 법관 인사를 못하게 해서 이재명 재판 재개를 막으려는 것"이라고 덧붙였습니다.그러면서 "탄핵 사유조차 끼워 맞추는 '억지 탄핵', 이재명 재판 중지를 위한 '방탄 탄핵', 이재명을 감옥에서 꺼내기 위한 '탈옥 탄핵'"이라고 꼬집었습니다.장 대표는 "이게 바로 위헌이고, 위법이고, 진짜 내란행위"라며 "대통령 한 사람을 위한 위헌과 위법이 판치는 나라, 이게 바로 독재국가"라고 주장했습니다.